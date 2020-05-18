Военное училище радиоэлектроники в Череповце переименовали в университет

Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники с 8 мая переименовали в военный ордена Жукова университет радиоэлектроники. Приказ об этом был подписан министром обороны Сергеем Шойгу, рассказал 18 мая в ходе оперативного совещания губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что официальной датой образования училища считается 10 октября 1957 года. Обучение в вузе проводится на четырех факультетах: инженерном, командном, факультете радиосвязи и факультете автоматизированных систем управления. Из стен училища выпущено более 14,5 тысяч высококлассных специалистов. Орден Жукова учебному заведению присвоили в 2017 году, к шестидесятилению основания.