Сокольчанин устроил дебош в супермаркете в Вологде

В Вологде росгвардейцам пришлось выезжать в супермаркет на улице Костромской - там сработала тревожная кнопка. Выяснилось, что один из покупателей спрятал под верхнюю одежду продукты и попытался выйти из магазина.

Работник торговой точки заметил вора и сделал ему замечание. Тогда мужчина начал угрожать ему убийством и физической расправой, ругаться матом и мешать персоналу. Прибывшие на место бойцы Росгвардии установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 46-летний житель Сокола. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.