Конкурс деревянных скульптур в Череповце выиграла команда из Беларуси

12.06.2021 [Общество]

В Череповце подвели итоги фестиваля деревянных скульптур, в котором принимали участие 10 команд мастеров. Первое место завоевала композиция «И я там был, и мед я пил»,  которую изготовили резчки из Беларуси, команда «Вдохновение».

Второе место досталось команде «Быть добру» из Сергиева Посада, они изготовили композицию «Князь не долго собирался, на царевне обвенчался». На третьем месте оказались сразу две череповецких команды — «Мастер Икс» со скульптурой «Мудрый старик Финн», и «Короеды» с «Царевной — Лебедью».

— Фигуры будут стоять на площади Химиков неделю, а после переберутся в парк КиО, на поляну сказок. Прошу жителей города аккуратно и с любовью отнестись к творчеству мастеров. Фигуры хрупкие и требуют бережного отношения, — написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что победители конкурса получат денежные призы. Приз за первое место - 100 тысяч рублей,  за второе место — 80 тысяч, за третье — 60 тысяч.

Тэги: деревянная скульптура, конкурс
Фото со страницы Вадима Германова

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