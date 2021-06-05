Фестиваль деревянных скульптур пройдёт с 5 по 10 июня в Череповце

Первый фестиваль деревянных скульптур открылся 5 июня на площади Химиков в Череповце. Мероприятие продлится до 10 июня. В нём примут участие 10 команд из нескольких городов России и Беларуси.

Тема фестиваля «Там на неведомых дорожках». Мероприятие решили приурочить к 222-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Как сообщает cherinfo.ru, девесину для фигур заготавливали в Пошехонье. Участники должны будут вырезать фигуру не ниже полутора метров и не выше двух с половиной.

Итоги фестиваля подведут 11 июня без зрителей. Победитель получит 100 тысяч рублей, приз за второе место — 80 тысяч, за третье — 60 тысяч.

Созданные в ходе мероприятия фигуры какое-то время будут украшать площадь Химиков, а затем их перенесут в парк КиО.

Сообщается также, что фигуры будут охраняться.

Напомним, в прошлом году вандалы разгромили ледяные фигуры на площади Молодёжи. Благодаря установленным на площади камерам видеонаблюдения удалось задержать преступников, ими оказались молодые люди 18-19 лет. Из-за инцидента их отчислили из колледжей, в которых они учились. Также возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.



