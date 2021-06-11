Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже

11 июня Сямженский районный суд огласил приговор по делу об убийстве 27-летней жительницы села.

Как ранее сообщал NewsVo, о пропаже дочери 19 апреля 2020 года сообщила в полицию мать девушки. Она рассказала, что та несколько дней не выходила на связь, пропала без вести. 22 апреля в ходе поисков тело пропавшей нашли по месту ее работы, в подвале столовой «Сямженского хлебозавода». Тело было почти полностью залито цементной смесью. По подозрению в убийстве был задержан 28-летний коллега девушки. По версии следствия, 4 апреля мужчина подвальном помещении столовой задушил потерпевшую и спрятал тело в соседнем помещении. Несколько последующих дней он отсылал с телефона погибшей сообщения, создавая видимость ее отъезда.

Изначально молодой человек заявил, что в коридоре столовой, рядом с овощным цехом, он неосторожно толкнул свою коллегу. Она потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком о порог. Женщина потеряла сознание, мужчина перевернул ее и увидел кровь на шапке. Решив, что девушка умерла, он стащил ее тело в подвал и оставил, закрыв дверь. На следующий де, как рассказывал обвиняемый, он спустился в подвал. Коллега была в сознании, лежала на полу, увидев его, стала угрожать, что посадит его в тюрьму. Тогда он вставил ей в рот кляп и надавил руками на шею. Из кармана куртки умершей он забрал ключи от ее квартиры и перенес туда свои вещи, сделав вид, что арендует жилище.

— Между тем, его показания не согласуются с заключением экспертизы, согласно которому ушибленная рана затылочной области потерпевшей не являлась опасной для жизни и у живого лица повлекла бы за собой лишь легкий вред здоровью. Более того травма головы и смерть от асфиксии причинены в короткий промежуток времени, а не как рассказывал задержанный. В последующем обвиняемый от дачи показаний отказался, — сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи также пришли к выводу, что обвиняемый незаконно проник в жилье убитой девушки и переселил туда свою семью. Он также похитил смартфон убитой и с его помощью перевел себе на счет с ее банковского счета 8 тысяч рублей.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, нарушении неприкосновенности жилища и краже.

— П. вину в убийстве и хищениях не признал. Утверждал, что эти преступления совершила его сожительница. Суд, исследовав материалы дела, счел вину П. доказанной и расценил его позицию как способ уйти от ответственности и избежать наказания за содеянное, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

29-летнего работника столовой в итоге приговорили к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу матери убитой суд взыскал 3 127 252 рубля 25 копеек (компенсация морального вреда 3 000 000 рублей, расходы на погребение и представителя в суде).