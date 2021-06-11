Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже

11.06.2021 [Происшествия]

11 июня Сямженский районный суд огласил приговор по делу об убийстве 27-летней жительницы села. 

Как ранее сообщал NewsVo, о пропаже дочери 19 апреля 2020 года сообщила в полицию мать девушки. Она рассказала, что та несколько дней не выходила на связь, пропала без вести. 22 апреля в ходе поисков тело пропавшей нашли по месту ее работы, в подвале столовой «Сямженского хлебозавода». Тело было почти полностью залито цементной смесью. По подозрению в убийстве был задержан 28-летний коллега девушки. По версии следствия,  4 апреля мужчина подвальном помещении столовой задушил потерпевшую и спрятал тело в соседнем помещении. Несколько последующих дней он отсылал с телефона погибшей сообщения, создавая видимость ее отъезда.

Изначально молодой человек заявил, что в коридоре столовой, рядом с овощным цехом, он неосторожно толкнул свою коллегу. Она потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком о порог. Женщина потеряла сознание, мужчина перевернул ее и увидел кровь на шапке. Решив, что девушка умерла, он стащил ее тело в подвал и оставил, закрыв дверь. На следующий де, как рассказывал обвиняемый, он спустился в подвал. Коллега была в сознании, лежала на полу, увидев его, стала угрожать, что посадит его в тюрьму. Тогда он вставил ей в рот кляп и надавил руками на шею. Из кармана куртки умершей он забрал ключи от ее квартиры и перенес туда свои вещи, сделав вид, что арендует жилище.

— Между тем, его показания не согласуются с заключением экспертизы, согласно которому ушибленная рана затылочной области потерпевшей не являлась опасной для жизни и у живого лица повлекла бы за собой лишь легкий вред здоровью. Более того травма головы и смерть от асфиксии причинены в короткий промежуток времени, а не как рассказывал задержанный. В последующем обвиняемый от дачи показаний отказался, — сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи также пришли к выводу, что обвиняемый незаконно проник в жилье убитой девушки и переселил туда свою семью. Он также похитил смартфон убитой и с его помощью перевел себе на счет с ее банковского счета 8 тысяч рублей. 

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, нарушении неприкосновенности жилища и краже. 

— П. вину в убийстве и хищениях не признал. Утверждал, что эти преступления совершила его сожительница. Суд, исследовав материалы дела, счел вину П. доказанной и расценил его позицию как способ уйти от ответственности и избежать наказания за содеянное, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

29-летнего работника столовой в итоге приговорили к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу матери убитой суд взыскал 3 127 252 рубля 25 копеек (компенсация морального вреда 3 000 000 рублей, расходы на погребение и представителя в суде).

Тэги: убийство

ТОП НЕДЕЛИ

Уроженец Вологды, актер Артем Анчуков умер от коронавируса
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге пума сбежала из клетки: животное погибло
В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом
14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике
Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области
Местные словечки разных регионов России собрал Яндекс к Дню русского языка
В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей
10 июня в Вологде можно будет наблюдать солнечное затмение
Последствия грозы в Вологодской области: в Сазоново градом прибило огороды, в Грязовце подтопление участков

Последние новости

В Вологде изготовителя мебели осудили за мошенничество на 190 тысяч рублей

В суде он сказал, что не рассчитал силы и просто не успел выполнить заказы

193
0

В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

322
0

Вологжанин заплатит 1000 рублей штрафа за кражу ящика пива

Суд привлёк его к административной ответственности за мелкое хищение

184
0

Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва» в Вологодской области признали необоснованной

Аукцион признан состоявшимся, победителем стала ИП Карпова Т.Г. из Череповца

229
0

В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.

189
0

В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях

Многие не верят в честный подсчет голосов и, конечно же, ищут виноватых.

206
0

В Кадуйском районе осудили водителя, который при задержании укусил инспектора ДПС

Мужчина был пьян. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применить табельное оружие.

217
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов уехал в Дубай учиться

Администрация областной столицы принимает участие в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ

1010
0

«Телефонного террориста» из Череповца приговорили к полутора годам ограничения свободы

3 февраля 2021 года пьяный мужчина трижды позвонил в полицию и сообщал о минировании здания УМВД

227
0

Лекцию о происхождении человека прочтёт в Вологде Станислав Дробышевский

Вход свободный, но количество мест ограничено

202
0

В Череповце охрана котельной сбила пролетающий дрон

Котельная является объектом 3-АТЗ (3-я категория антитеррористической защищенности), над которым полет беспилотников запрещен

1017
0

В Белозерске подросток украл деньги с карты гостя его родителей

Для хищения он тайно воспользовался телефоном потерпевшего

240
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже
В Вологде изготовителя мебели осудили за мошенничество на 190 тысяч рублей
В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек
Вологжанин заплатит 1000 рублей штрафа за кражу ящика пива
Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва» в Вологодской области признали необоснованной
В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"
В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях
 
11.06.2021 [Общество]

Кому в глубинке жить хорошо: главы районов Вологодской области отчитались о доходах

1181
0
11.06.2021 [БлогоVO]

Был сегодня на фестивале деревянных скульптур. Друзья, это что-то невероятное

149
0
11.06.2021 [Обзор Прессы]

Чего боятся россияне предпенсионного возраста: не старости, а бедности

421
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика