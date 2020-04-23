Пропавшую в Сямже девушку обнаружили мертвой в подвале столовой хлебозавода

23.04.2020 [Происшествия]

Тело 27-летней жительницы Сямжи обнаружили в подвале столовой местного хлебокомбината. По подозрению в убийстве задержан коллега девушки.

О пропаже дочери 19 апреля сообщила в полицию мать погибшей. Она рассказала, что девушка несколько дней не выходила на связь, пропала без вести. 22 апреля в ходе поисков тело пропавшей нашли по месту ее работы, в подвале столовой «Сямженского хлебозавода». Тело было почти полностью залито цементной смесью.

На место вызвали следственно-оперативную группу, криминалисты изъяли следы совершенного преступления. В убийстве подозревается 28-летний коллега девушки. 

— По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвальном помещении столовой задушил потерпевшую и спрятал тело в соседнем помещении подвала. В течение нескольких последующих дней мужчина отсылал с телефона погибшей сообщения, создавая видимость ее отъезда, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства совершенного преступления и его мотив. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти женщины и тяжести имеющихся у нее телесных повреждений. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце уроженец Никольского района убил женщину и спрятал тело на балконе. Трагедия произошла летом 2019 года в одной из квартир дома №28 по Кирилловскому шоссе.

Тэги: убийство

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