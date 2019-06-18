В Череповце уроженец Никольского района убил женщину и спрятал тело на балконе

Жителя Никольского района подозревают в убийстве череповчанки. Возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 17.06.2019 в одной из квартир дома №28 по Кирилловскому шоссе г. Череповца обнаружено тело 48-летней череповчанки с ранением груди. С места происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие убийства», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.



По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя Никольского района, снимавшего эту квартиру. Известно, что он подрабатывал рабочим на стройках.



Тот сообщил полицейским, что познакомился с череповчанкой за несколько дней до этого и дважды встречался. Во время очередной встречи на почве опьянения и ссоры он ударил женщину ножом и перенёс тело на балкон, намереваясь скрыть следы преступления. Затем он ушёл к знакомым, где во время застолья рассказал о случившемся. Те обратились в полицию.



Расследование уголовного дела продолжается.