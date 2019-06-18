В Череповце уроженец Никольского района убил женщину и спрятал тело на балконе

18.06.2019 [Общество]

Жителя Никольского района подозревают в убийстве череповчанки. Возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 17.06.2019 в одной из квартир дома №28 по Кирилловскому шоссе г. Череповца обнаружено тело 48-летней череповчанки с ранением груди. С места происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие убийства», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 


По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя Никольского района, снимавшего эту квартиру. Известно, что он подрабатывал рабочим на стройках. 

Тот сообщил полицейским, что познакомился с череповчанкой за несколько дней до этого и дважды встречался. Во время очередной встречи на почве опьянения и ссоры он ударил женщину ножом и перенёс тело на балкон, намереваясь скрыть следы преступления. Затем он ушёл к знакомым, где во время застолья рассказал о случившемся. Те обратились в полицию. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство, пьянка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося
В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф
17.06.2019 [Общество]

В Бабаево не могут найти подрядчика на ремонт не работающего с 1994 года лифта в ЦРБ

841
1
18.06.2019 [Обзор Прессы]

«Тебя же собака утащит, ты не представляешь, куда идешь!?»: о первой женщине-кинологе в Вологодской области

349
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подожгли сараи в переулке Водников
В Череповце уроженец Никольского района убил женщину и спрятал тело на балконе
Сгоревший расселенный дом на улице Козленской, 17а в Вологде продали, нарушив мораторий
В Вологодской области ищут родственников фронтового кинооператора Николая Лыткина
Житель Великоустюгского района украл велосипед и уехал к друзьям в Архангельскую область
Витаминизированные молочные продукты будут выпускать в Череповце
Новый детсад в Осановском проезде в Вологде обещают сдать к концу июня
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1596
0
18.06.2019 [БлогоVO]

Все их церкви деревянные

279
0
18.06.2019 [Обзор Прессы]

«Тебя же собака утащит, ты не представляешь, куда идешь!?»: о первой женщине-кинологе в Вологодской области

349
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика