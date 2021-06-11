Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва» в Вологодской области признали необоснованной

Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва», проводимую областным «Центром закупок», признали в УФАС необоснованной. Ранее сообщалось, что одному из участников аукциона было «не ясно, о клюве какого объекта идет речь», поэтому было написано обращение в антимонопольную службу.

— 11 июня состоялось рассмотрение Жалобы ООО «Мир» на положения документации на закупку респираторов. КУ «Центр закупок» совместно с представителем экспертной группы были подготовлены и предоставлены подробные возражения на жалобу. По итогам заседания доводы заявителя не нашли своего подтверждения. В следствие чего жалоба признана необоснованной, — сообщили NewsVo в пресс-службе правительства Вологодской области.

Чиновники также отметили, что на участие в аукционе было подано десять заявок, победителем признана ИП Карпова Т.Г. из Череповца, которая снизила цену на 62,5%, и поставит нужные респираторы за 2, 3 млн рублей, а не за 6,2 млн, как планировалось ранее.