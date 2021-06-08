В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей

Конкурс по выбору подрядчика на закупку респираторов был объявлен 26 мая региональным «Центром закупок». Начальная цена контракта составила 6,2 млн рублей. На эту сумму планировалось закупить два вида респираторов для 28 учреждений здравоохранения Вологодской области. 7 июня управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области приняло к рассмотрению жалобу одного из участников закупки и приостановило аукцион. Оказалось, что вологодские чиновники решили закупить респираторы «в виде клюва». Такого описания данных медицинских изделий нет ни в одном госстандарте.

ООО «МИР» из Владимира решила обжаловать положения документации об электронном аукционе, по нескольким причинам. Во —первых, фирма считает, что в техническом задании необоснованно и неправомерно установлено требование к характеристикам респиратора: «Наличие резинового шнура, вшитого по периметру круга».

«Данное требование ограничивает конкуренцию, поскольку большинство производителей на территории РФ использует технологию полумаски, которая не является кругом. При этом, функциональные и качественные характеристики идентичны». Кроме этого по мнению ООО «МИР» неправомерно установлены характеристики перепадов давления.

Но самым странным, по мнению потенциального поставщика, оказалось то, что вологодские чиновники захотели закупить респираторы «в форме клюва».

«Необоснованно и неправомерно установлено требование к характеристикам респиратора «Форма респиратора в виде «клюва», с клапаном выдоха. Участнику закупки не ясно о клюве какого объекта идет речь. В Российской Федерации ни один государственный стандарт, устанавливающий требования к респираторам, не регламентирует понятие «клюв» для формы респиратора», — написало ООО «МИР» в своей жалобе.

По всей видимости, чиновники при составлении техзадания на госзакупку имели в виду респираторы в форме "утиного клюва".

Чтобы уточнить, что именно чиновники имели в виду, NewsVo сделал запрос в пресс-службу правительства Вологодской области, ответ будет размещен в этой новости сразу же после его получения.



