В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей

08.06.2021 [Общество]

Конкурс по выбору подрядчика на закупку респираторов был объявлен 26 мая региональным «Центром закупок». Начальная цена контракта составила 6,2 млн рублей. На эту сумму планировалось закупить два вида респираторов для 28 учреждений здравоохранения Вологодской области. 7 июня управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области приняло к рассмотрению жалобу одного из участников закупки и приостановило аукцион. Оказалось, что вологодские чиновники решили закупить респираторы «в виде клюва». Такого описания данных медицинских изделий нет ни в одном госстандарте.

ООО «МИР» из Владимира решила обжаловать положения документации об электронном аукционе, по нескольким причинам. Во —первых, фирма считает, что в техническом задании необоснованно и неправомерно установлено требование к характеристикам респиратора: «Наличие резинового шнура, вшитого по периметру круга».

«Данное требование ограничивает конкуренцию, поскольку большинство производителей на территории РФ использует технологию полумаски, которая не является кругом. При этом, функциональные и качественные характеристики идентичны». Кроме этого по мнению ООО «МИР» неправомерно установлены характеристики перепадов давления.

Но самым странным, по мнению потенциального поставщика, оказалось то, что вологодские чиновники захотели закупить респираторы «в форме клюва».

«Необоснованно и неправомерно установлено требование к характеристикам респиратора «Форма респиратора в виде «клюва», с клапаном выдоха. Участнику закупки не ясно о клюве какого объекта идет речь. В Российской Федерации ни один государственный стандарт, устанавливающий требования к респираторам, не регламентирует понятие «клюв» для формы респиратора», — написало ООО «МИР» в своей жалобе.

По всей видимости, чиновники при составлении техзадания на госзакупку имели в виду респираторы в форме "утиного клюва". 

Чтобы уточнить, что именно чиновники имели в виду, NewsVo сделал запрос в пресс-службу правительства Вологодской области, ответ будет размещен в этой новости сразу же после его получения. 

 

Тэги: медицинские маски, респираторы

ТОП НЕДЕЛИ

Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
Родственники пилота Сергея Йодо опознали найденное в Нюксенском районе тело
Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области
В отношении регоператора «Аквалайн» введена процедура внешнего управления
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции
Топовую модель «Теслы» увидят вологжане на выставке электрокаров 4 июня
На Кубенском озере подняли со дна затонувший катер
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза
В Вологодской области подросток отправил интимные фото школьницы ее учителю

Последние новости

Из-за жары в Вологодском районе произошел пожар на торфяннике

Загорелось торфополе за СНТ «Альбатрос»

20
0

«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж

Напомним, проект благоустройства пляжа в парке Мира выиграл конкурс «Марафон идей», который партия «Новые люди» проводила в Вологодской области

320
0

В Вытегре 15-летняя девочка рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины

Родители школьницы обратились в СМИ, они возмущены тем, что никаких мер к подозреваемому в насильственных действиях до сих пор не принято

183
0

В Соколе в реке утонул мужчина

Тело пока не найдено

230
0

В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом

В полете их будут сопровождать квалифицированные педагоги

868
0

Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном

37 млн рублей на его проектирование выделят из бюджета Вологодской области в этом году

910
0

Вологодское УФАС выдало предупреждение «ЛенРегионГазу»

Сотрудники этой фирмы ходят по квартирам в Вологде и предлагают заменить газовое оборудование. После их уходов все чаще обнаруживаются утечки. 

1019
0

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровели, двое умерли

839
0

В Вологде ищут подрядчика на капремонт фасадов здания Музея кружева

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 121 288 рублей

827
0

В Вологде лишили прав экскаваторщика, который пустил за руль спецтехники пьяного знакомого

Изначально мужчина показал, что друг просил попробовать поработать на экскаваторе, и он разрешил ему «помахать ковшом». В суде он отказался от своих слов и утверждал, что спал.

998
0

В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом

За последние 10 дней количество пациентов в моногоспиталях увеличилось на 42%

1543
0

Москвич обманул двух настоятелей храмов из Вологды под предлогом сбора денег на похороны родственника

Суд признал его виновным в 19 эпизодах мошенничества и приговорил к полутора годам лишения свободы условно

742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за жары в Вологодском районе произошел пожар на торфяннике
В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей
«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж
В Вытегре 15-летняя девочка рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины
В Соколе в реке утонул мужчина
В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом
Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

4430
0
08.06.2021 [БлогоVO]

В дискурсе антиваксеров выкристаллизовалось утверждение, что вакцинация методом переболения крепче, чем методом вакцинирования

8
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

1196
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика