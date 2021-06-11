В Кадуйском районе осудили водителя, который при задержании укусил инспектора ДПС

В Кадуйском районе суд вынес приговор 40-летнему жителю Череповца, признанному виновным в применении насилия к полицейскому.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в октябре 2020 года. Подсудимый был пьян и передвигался на автомобиле «Лада Веста», нарушая ПДД. На него обратили внимание сотрудники ДПС и потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться. Чтобы остановить машину, полицейские применили табельное оружие, 12 раз выстрелив по колёсам «Весты».

Даже с пробитыми колёсами обвиняемый продолжил движение. В деревне Верховье он остановил автомобиль и убежал в лес. Там его задержали и, поскольку мужчина оказал сопротивление, надели на него наручники. Пытаясь освободиться, он укусил потерпевшего инспектора за палец и ладонь правой руки, причинив рваные раны.

«Подсудимый вину признал. По его словам, в тот вечер ему позвонила супруга и сообщила, что заболела дочка, срочно нужна помощь. Он поехал к своему знакомому, который мог довезти до Череповца. По дороге увидел наряд ДПС и, поскольку был пьян, побоялся лишения водительских прав и попытался скрыться от полиции. Момент укуса не помнит», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.