В Кадуйском районе пьяный водитель пытался убежать от инспекторов в лес

14.10.2020 [Происшествия]
В Кадуйском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить «Ладу Весту» с пьяным водителем за рулем. Инцидент произошел в минувшие выходные. 
Наряд отдельной роты ГИБДД Череповца обратил внимание на отечественный автомобиль, который двигался им навстречу с нарушением правил дорожного движения. Используя спецсигналы, инспекторы ДПС потребовали от водителя остановиться. Но легковушка продолжила дальнейшее движения, набирая скорость.
— Развернувшись и включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сотрудники начали преследовать отечественный автомобиль, неоднократно требуя остановиться. Но водитель легковушки, игнорируя законные требования, продолжал дальнейшее движение, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам. Тогда для остановки Лады было принято решение о применении оружия. Около 22:50 на автодороге, ведущей в сторону деревни Верховье, инспектор ДПС Андрей Звезда произвел два предупредительный выстрел в воздух в безопасном направлении и 12 по колесам Весты, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
Даже с тремя поврежденными колесами легковушка продолжила движение, игнорируя законные требования полицейских об остановке. Только у дома № 9в деревне Верховье автомобиль остановился, а мужчина, сидевший за рулем, пытался скрыться в лесополосе. Убегая, он постоянно спотыкался о торчащие из земли корни деревьев и падал. Сотрудники ГИБДД настигли его и задержали. К нему были применены спецсредства наручники.
— Водителю автомобиля Лады было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Пройдя процедуру освидетельствования, подозрения полицейских подтвердились. На дисплее высветилось значение 0,834 мг/л. В отношении череповчанина 1981 г. р. сотрудники ГИБДД составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кадуйским районным судом череповчанину избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 2 суток, а легковушка была помещена на специализированную автостоянку в г. Череповце, — говорится в сообщении пресс-службы.
 
Кроме того, череповчанин, пытаясь освободиться от захвата полицейских в лесополосе, укусил инспектора ДПС за указательный палец и ладонь правой руки, причинив скальпированную рану и физическую боль.
 
Тэги: пьяные водители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
13.10.2020 [БлогоVO]

Хочу обратиться по поводу организации взятия пробы манту в Майской амбулатории

570
0
13.10.2020 [БлогоVO]

МФЦ. Очередь длинною в жизнь

855
0
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1174
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Презентация концепции благоустройства Осановской рощи в Вологде пройдет онлайн 15 октября
В Кадуйском районе пьяный водитель пытался убежать от инспекторов в лес
Четверо мужчин похитили металлолом из подвала медучреждения в Череповце
В Нюксенском районе оштрафовали девушку, которая вернулась из Турции и не сдала тест на COVID-19
Череповчанин украл деньги, телефон и банковскую карту знакомой и уехал в Санкт-Петербург
Нападающий «Северстали» Юрий Трубачев стал «играющим тренером» хоккейной команды
Эротические литографии Пикассо, Матисса и других известных мастеров XX века покажут на выставке в Череповце
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1174
0
14.10.2020 [БлогоVO]

Уникальный бульвар на улице Пирогова почти готов!

90
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

797
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика