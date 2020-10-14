В Кадуйском районе пьяный водитель пытался убежать от инспекторов в лес

В Кадуйском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить «Ладу Весту» с пьяным водителем за рулем. Инцидент произошел в минувшие выходные.

Наряд отдельной роты ГИБДД Череповца обратил внимание на отечественный автомобиль, который двигался им навстречу с нарушением правил дорожного движения. Используя спецсигналы, инспекторы ДПС потребовали от водителя остановиться. Но легковушка продолжила дальнейшее движения, набирая скорость.

— Развернувшись и включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сотрудники начали преследовать отечественный автомобиль, неоднократно требуя остановиться. Но водитель легковушки, игнорируя законные требования, продолжал дальнейшее движение, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам. Тогда для остановки Лады было принято решение о применении оружия. Около 22:50 на автодороге, ведущей в сторону деревни Верховье, инспектор ДПС Андрей Звезда произвел два предупредительный выстрел в воздух в безопасном направлении и 12 по колесам Весты, — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Даже с тремя поврежденными колесами легковушка продолжила движение, игнорируя законные требования полицейских об остановке. Только у дома № 9в деревне Верховье автомобиль остановился, а мужчина, сидевший за рулем, пытался скрыться в лесополосе. Убегая, он постоянно спотыкался о торчащие из земли корни деревьев и падал. Сотрудники ГИБДД настигли его и задержали. К нему были применены спецсредства наручники.

— Водителю автомобиля Лады было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Пройдя процедуру освидетельствования, подозрения полицейских подтвердились. На дисплее высветилось значение 0,834 мг/л. В отношении череповчанина 1981 г. р. сотрудники ГИБДД составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кадуйским районным судом череповчанину избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 2 суток, а легковушка была помещена на специализированную автостоянку в г. Череповце, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, череповчанин, пытаясь освободиться от захвата полицейских в лесополосе, укусил инспектора ДПС за указательный палец и ладонь правой руки, причинив скальпированную рану и физическую боль.