В Вологде суд вернул прокурору дело о нарушении авторских прав, ущерб по которому оценили в миллиард рублей

10.06.2021 [Общество]

Дело вологжанина, которого обвиняют в том, что он продал четыре нелицензионных диска с фильмом «Движение вверх», причинив ущерб правообладателю в размере 1 204 955 017 рублей, суд вернул в прокуратуру. Об этом NewsVo стало известно из собственных источников. 

Мотивировка — «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Постановление Вологодского городского суда было издано сегодня, 10 июня, и пока не вступило в законную силу. 

— Суд принял во внимание, что согласно постановлению Вологодского городского суда от 20.12.2019 г. уголовное дело в отношении К. уже возвращалось прокурору из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона, делающих невозможным постановление приговора по делу. В ходе предварительного расследования не было установлено, в том числе, место совершения преступления, что нарушало право подсудимого на защиту.  Вместе с тем, после возвращения уголовного дела прокурору указанное нарушение устранено не было, поскольку обвинительное заключение, утвержденное заместителем прокурора г. Вологды 10 марта 2021 года, в этой части дословно дублирует фабулу предыдущего и не содержит описание события преступления, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo,  в обвинительном заключении сказано, что мужчина реализовал DVD-диски  через торговый павильон в 2017 и в 2018 годах. Факт продажи был установлен с помощью «контрольной закупки».  К слову, на момент проведения закупки фильм «Движение вверх» уже прошел в кинопрокате и был размещен на многих электронных сервисах в свободном доступе.

«Как следует из обвинительного заключения, в период времени с 14 августа 2017 года до 16 июля 2018 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, мужчина, находясь в неустановленном месте,  приискал неустановленное лицо, у которого в указанный период в неустановленном в ходе следствия вместе, приобрел не менее 4 единиц контрафактных DVD-дисков, после чего осуществил их перевозку и хранение», - сказано в постановлении суда 20 декабря 2019 года.

Дело еще в 2019 году направлялось в Вологодский городской суд.  Тогда вологжанину вменяли ущерб в размере 1 200 000 рублей, который был определен на основании мнения представителя потерпевшей стороны. Пострадала от действий мужчины компания ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус». Это фирма, которая является кинодистрибьютером.

20 декабря 2019 года Вологодский городской суд вернул дело на доработку по ходатайству прокурора. В суде была представлена комплексная оценочная экспертиза стоимости исключительного права на данный фильм. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» провела  комплексную судебную экспертизу и оценила размер причиненного имущественного вреда правообладателю всего в 1196 рублей.

Прокурор указал, что данная экспертиза содержит выводы «не основанные на законе, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения». Поэтому необходимо проведение дополнительной экспертизы.

ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» поддержало эту позицию и заявило, что будет рассматривать вопрос по поводу увеличения суммы причиненного ущерба.

Стоит отметить, что размер ущерба в 1000 рублей полностью бы исключил преступность поступка мужчины, сведя его к административному правонарушению, которое наказывается штрафом.  

Кроме этого, суд установил нарушения закона, допущенные в ходе расследования уголовного дела, такие как «неконкретность обвинения, не установленные событие  преступления, в том числе место его совершения». В частности, в обвинении нет конкретной даты совершения преступления и места его совершения. 

Дело "дорабатывалось" больше года. В марте 2021 года вологжанину было вручено новое обвинительное заключение. Сумма ущерба при этом увеличилась в тысячу раз.

«Согласно заключению дополнительной судебной оценочной экспертизы  стоимости исключительного права на аудиовизуальное произведение от 22 января 2021 года стоимость права использования аудиовизуального произведения «Движение вверх» по исключительной лицензии по состоянию на 16 июля 2018 года  составила 1 204 955 017 рублей», - говорится в обвинительном заключении.

В эту же стоимость и был оценен ущерб, который причинил мужчина своими действиями.

 

Тэги: авторские права

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