Грязовчанин получил год лишения свободы условно за пьяное вождение

В Грязовецком районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как newsVO сообщал ранее, вечером 20 декабря 2020 года пьяный подсудимый сел за руль автомобиля «ВАЗ-2106», проехал несколько метров и остановился. Сотрудники ГИБДД, заметив его действия, подошли к автомобилю. К тому моменту мужчина перелез на заднее пассажирское сиденье.

«Полицейские потребовали от мужчины документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Он отказывался выполнять законные требования сотрудников Госавтоинспекции предъявить документы и несколько раз попытался сбежать», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Он отказался от медосвидельствования и сказал, что просто спал.

С учётом того, что в 2017 году мужчину уже судили по той же статье, ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно. Его также лишили прав на два года.