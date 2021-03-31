Грязовчанина будут судить за пьяное вождение

В Грязовце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении. Его задержали в конце декабря 2020 года, когда он сел в автомобиль «ВАЗ-2106», проехал несколько метров и остановился.

«Инспекторы ДПС подошли к автомобилю, в это время мужчина находился на заднем пассажирском сидении. Впоследствии водителю было предложено выйти из автомобиля и проследовать в служебный автомобиль. На требования полицейских водитель стал вести себя неадекватно, постоянно пытался от них убежать, документы на транспортное средство он отказывался предоставлять», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Он также отказался от медосвидетельствования и сказал, что просто спал на заднем сиденье.

Выяснилось, что в 2017 году его судили по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) и приговорили к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами на два года и один месяц.

В качестве очередного наказания по той же статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.