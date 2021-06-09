Череповчанину грозит до трёх лет лишения свободы за убийство собаки

09.06.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

Как newsVO сообщал ранее, местный житель сообщил, что в подъезде дома на улице Олимпийской была убита собака. Инцидент произошёл в конце февраля 2021 года.

«На месте происшествия заявитель рассказал сотрудникам полиции, что он пришел в гости к другу и его жене. Они втроем распивали алкогольные напитки и его приятель 1978 г. р. решил погулять со своим питомцем. Мужчина вышел на прогулку со своей собакой, но вернулся меньше, чем через полчаса. Он вошел в квартиру, взял нож и выбежал на лестничную клетку. Недолго отсутствуя, череповчанин вернулся с окровавленным ножом, после чего вызвал карету скорой помощи», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Обвиняемый рассказал, что за ним и его псом увязалась бездомная собака. Животное забежало в подъезд и укусило его за руку, а его пёс, защищая хозяина, ранил постороннюю собаку. По его словам, он хотел прекратить мучения животного, поэтому взял нож и дважды ударил его.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: жестокость. животные, уголовное дело, суд

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