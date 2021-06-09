В Вологде подожгли заброшенное здание второго корпуса школы №23

Вечером 8 июня в здании по адресу улица Козленская, 99А в Вологде произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, пламя охватило площадь в два квадратных метра и повредило деревянную конструкцию оконного проёма.

— Предположительная причина: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц либо поджог, — отмечают в пресс-службе.

Ранее NewsVo сообщал, что когда-то на Козленской, 99а располагалось общежитие Вологодского института развития образования, однако уже довольно продолжительное время эти помещения пустуют, некоторые окна выбиты. В 2018 году сюда хотели переселить из аварийного здания Вологодскую центральную районную больницу. Тогда областные власти оценили выкуп, ремонт и реконструкцию объекта в 150 млн. рублей.

В апреле 2021 года на городском градсовете было принято решение о передаче здания из областной собственности в городскую. Там хотят провести реконструкцию и разместить второй корпус расположенной рядом школы №23.