Муниципальный приют для бездомных животных планируют открыть в Череповце

08.06.2021 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов поручил подыскать земельный участок для строительства городского приюта для бездомных животных. Об этом было объявлено на встрече чиновников с зооактивистами и депутатами. 

«В Череповце действуют семь приютов, там находятся почти тысяча кошек и собак. Их содержат за счет пожертвований неравнодушных жителей. Город не может остаться в стороне. Пока рассматриваем варианты создания муниципального приюта, продолжим поддерживать уже существующие – частные», — сообщил на своей странице в соцсети Германов.

Выяснилось, что в России уже есть варианты типовых приютов, в которых учтены все требования по содержанию животных. В документации, подготовленной  „КБ Стрелка“, предусмотрена зона для общения с животными, типовые постройки для содержания — легковозводимые и неотапливаемые, отапливаемый корпус для животных, которым необходима помощь или операция. Кроме того, в проекте есть ветеринарный центр и центр стерилизации.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о том, что муниципальные службы помогут приютам с вывозом мусора. В городе установят стенды с фотографиями приютских собак и кошек.

Ранее NewsVo сообщал, что 30 мая в Череповце под балконом дома №24 по улице Чкалова нашли мертвого щенка. О страшной находке жители сообщили защитнице животных Ольге Смирновой, та вызвала на место полицию.

Тэги: приюты, бездомные животные

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