43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 43 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 7 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 415 пациентам. Большая часть из них — 43 241 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 111 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области за последние 10 дней резко увеличилось количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом.