В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом

В Вологодской области резко возросло количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

— Общий уровень загрузки монопрофильных госпиталей на сегодняшний день 66%. Мы фиксируем резкий рост. Сейчас этот рост обусловлен, прежде всего, нагрузкой на все три монопрофильных госпиталя. По состоянию на 24 мая в трех монопрофильных госпиталях области находилось 244 человека. На сегодняшний день, 7 июня, уже находится 347 человек. То есть рост буквально за 10 дней на 42%, — рассказал на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников.

При этом доля госпитализируемых пациентов в возрасте от 18 до 30 лет увеличилась с 2 до 4%, от 30 до 49 лет - с 18 до 21%. Количество пациентов старшего возраста, наоборот, сократилось.

Губернатор также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является наиболее надежной мерой профилактики заболеваемости. На данный момент в регионе привито уже 122 тысячи вологжан, 23% от плана.