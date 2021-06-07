В Вологде ищут подрядчика на капремонт фасадов здания Музея кружева

Власти ищут подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту фасадов здания Музея кружева на Кремлевской площади. Извещение о проведении госзакупки появилось 7 июня.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 121 288 рублей. Заявки принимаются до 21 июня, 22 июня состоится аукцион. Победитель должен будет выполнить все работы до конца октября.

Как ранее сообщал NewsVo, стены здания первой половины XIX века, которое занимает музей, планируется капитально отремонтировать. Их очистят от слоев старой штукатурки и краски, проведут обработку от биологических загрязнений, нанесут водоотталкивающий состав и отреставрируют.