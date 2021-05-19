Фасады здания Вологодского музея кружева отреставрируют в 2021 году

Продолжается реставрация здания музей кружева, которое находится по адресу: Вологда, Кремлёвская площадь, 12.

— Стены здания первой половины XIX века, которое занимает музей, планируется капитально отремонтировать. Их очистят от слоев старой штукатурки и краски, проведут обработку от биологических загрязнений, нанесут водоотталкивающий состав и отреставрируют, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Работы проведут под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия области. Его специалисты сейчас изучают проектно-сметную документацию.

Ранее, NewsVo рассказывал о том, как идёт ремонт крыши здания музея.

Напомним, музей кружева находится двухэтажном особняке, оформленном в духе петербургского классического зодчества середины 19-го века. Первым владельцем здания был Александр Васильевич Сорокин, выходец из удельных крестьян села Турундаева Вологодского уезда. Здесь, в самом центре Вологды, располагалась его усадьба с флигелем. Став купцом, Александр Сорокин нажил значительный капитал. Несколько раз он избирался гласным Вологодской Городской Думы и дважды был городским головой Вологды.

Для посетителей музея сообщается, что на время работ экспозиция открыта и работает в обычном режиме: с 10.00 до 17.30 кроме понедельника и вторника.



