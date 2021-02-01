В Вологде идет реставрация здания Музея кружева

В Вологде продолжается реставрация здания Музея кружева. С сентября прошлого года на этом объекте культурного наследия федерального значения ремонтируют крышу: стропильные конструкции, кирпичные столбы, покрывают кровлю ветрогидрозащитой и оцинкованным листом.

– Холодный зимний период отдан под работы в мастерских: происходит изготовление новых балясин и поручней для ограждения крыши здания, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. – Как только позволят погодные условия – элементы вновь украсят кровлю Музея кружева и исторический вид здания будет восстановлен. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер работы в полном объеме, согласно контракту, будут завершены весной.

Во время реставрации Музей кружева продолжает работать в обычном режиме: с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Напомним, Музей кружева находится по адресу: Вологда, Кремлёвская площадь, 12. Это двухэтажный особняк, оформленный в духе петербургского классического зодчества середины 19-го века. Первым его владельцем был Александр Васильевич Сорокин, выходец из удельных крестьян села Турундаева Вологодского уезда. Здесь, в самом центре Вологды, располагалась его усадьба с флигелем. Став купцом, Александр Сорокин нажил значительный капитал. Несколько раз он избирался гласным Вологодской Городской Думы и дважды был городским головой Вологды.

Помимо реставрации здания Музея кружева в этом году Вологодский музей-заповедника планирует также провести работы на колокольне Софийского собора.

– В весенне-летний период планируется устранить утраты красочного слоя на стенах здания, чтобы вновь соборная колокольня радовала нас своим белоснежным нарядом, – добавляет пресс-служба.

Ранее NewsVo рассказывал, что основная часть реставрационных работ на колокольне уже завершена. Непростой задачей оказалась установка оконных рам по всему периметру колокольни. Выяснилось, что большие рамы невозможно поднять на самый верх по узким внутренним лестницам, поэтому пришлось вызывать верхолазов и проводить работы на большой высоте со стороны улицы.