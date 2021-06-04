Новые возможности для бизнеса

ПСБ готов оказать поддержку предпринимателям

Решили начать совершенно новый коммерческий проект? Или давно в бизнесе и дела идут хорошо, но, чтобы развиваться дальше, нужны дополнительные финансовые средства? А может компании необходимо время для восстановления? Во всех этих случаях ПСБ готов предложить свой вариант решения.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить в ПСБ кредит по выгодной ставке и на длительный срок. Банк активно кредитует по специальной программе, разработанной Министерством экономического развития РФ.

Помощь для всех

ПСБ, являясь одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса, вошел в число банков, уполномоченных правительством выдавать предпринимателям займы на льготных условиях в рамках пакета мер, направленных на восстановление экономики страны после пандемии.

На помощь могут рассчитывать предприниматели, работающие в отраслях, которые Правительство России определило как приоритетные. Это строительство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туризм, информация и связь, водоснабжение, водоотведение и сбор отходов, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, образование, культура и спорт, гостиничное дело и общепит, бытовые услуги, а также научная деятельность. Полный перечень отраслей приведен в правительственном постановлении № 1764.

Выгодно и удобно

Обратившись в ПСБ, предприниматель может получить кредит по льготной ставке и на весьма длительный срок. Он выдается на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели (приобретение или создание основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию) микропредприятиям до 200 млн рублей, а малым предприятиям — до 500 млн рублей на срок до 12 месяцев.

Для среднего бизнеса условия другие: займы на пополнение оборотных средств — до 500 млн рублей на срок до 12 месяцев, а на инвестиционные цели — до 2 млрд рублей на срок до 5 лет.

Требования к заемщику при этом абсолютно выполнимые. Он должен быть налоговым резидентом РФ и субъектом малого или среднего предпринимательства, а его бизнес должен относиться к приоритетным отраслям из перечня, утвержденного правительством. Ну, и, конечно, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

Наконец, последнее требование — на дату заключения кредитного договора заемщику не могут принадлежать ни прямо, ни косвенно (то есть, через третьи лица) более 25% акций или долей в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП.

Процедура оформления займа очень проста. На сайте ПСБ нужно заполнить заявку, после чего с заемщиком свяжется по телефону сотрудник банка. По результатам рассмотрения заявки специалист банка в течение нескольких дней примет решение о выдаче кредита.

Найдется все

Кроме льготного кредита, предприниматели могут воспользоваться и другими займами от ПСБ.

Среди них — кредит для бизнеса «Без бумаг | 3.0», предназначенный для восстановления деятельности после пандемии. Ставка по нему составляет 3%* годовых, срок кредитования — 1 год, а сумма рассчитывается по формуле: 12 мес. × кол-во сотрудников в организации × МРОТ, но не выше 500 млн рублей. Причем на протяжение первых 6 месяцев проценты и основной долг банку не выплачиваются, а по истечении этого срока возврат производится равными долями. Оформить такой кредит можно до 1 июля этого года.

Кредит «Без бумаг | Оборотный» выдается на любые бизнес-цели. Ни залога, ни поручителей при этом не требуется. Занять можно сумму до 10 млн рублей сроком на 2 года.

Для предпринимателей, работающих по госконтрактам в рамках федерального закона 44-ФЗ, ПСБ разработал кредит «Без бумаг | Контрактный». Его ставка — от 9,6% годовых**, сумма заимствования — до 10 млн рублей, а срок кредитования — до 18 месяцев.

«Кредит Онлайн» удобен тем, что оформить его можно через интернет, а, во-вторых, он беззалоговый.

Кредит «СуперОвердрафт» хорош для торговых (как оптовых, так и розничных) организаций. Он тоже беззалоговый, максимальная сумма лимита достигает 50% от среднемесячного оборота по расчетному счету.

Бизнесмены, которые хотят рефинансировать уже имеющийся займ, могут взять «Кредит на кредит».

За последние годы популярным финансовым продуктом стал факторинг. Его использование в расчетах с покупателями позволяет значительно расширить возможности бизнеса. Факторинг подходит тем компаниям, у которых есть дебиторская задолженность. Переуступив ее ПСБ, предприниматели в обмен получают свободные денежные средства, которые можно направить на реализацию бизнес-задач.

Ключевым является финансирование банком клиента в обмен на его денежные требования к своим бизнес-партнерам. Другими словами, благодаря факторингу, компания-поставщик товаров или услуг, работающая с отсрочкой платежа, может получить за свои товары или услуги мгновенную оплату, не дожидаясь, когда контрагент расплатится за поставленные товары. В результате клиент ПСБ избавляется от необходимости несколько дней или недель ждать от своих контрагентов полного расчета по поставкам, получая очевидную выгоду–необходимые ему финансовые средства здесь и сейчас. Кроме того, факторинг ПСБ стал доступен и онлайн.

«По итогам 2020 года ПСБ вдвое увеличил объем факторингового портфеля и поднялся на четвертое место в рэнкинге Ассоциации факторинговых компаний. В регионе за 2020 год факторинговый портфель вырос на 39% и к маю 2021 года - на 58%, - комментирует Анатолий Мариничев, региональный директор Вологодского операционного офиса ПСБ. – Такой рост во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки. В частности, мы реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребована во время ограничений в 2020 году».

*Кредит для бизнеса «Без бумаг | 3.0». Процентная ставка — 3% годовых в рублях. Цель кредита: на восстановление предпринимательской деятельности. Срок кредита: 12 месяцев, кредитный договор должен быть заключен в период с 09.03.21 по 01.07.21 гг. Максимальная сумма кредита составляет 12 х МРОТ на каждого сотрудника по данным ИФНС, но не более 10 млн рублей. Валюта кредита: рубли РФ. Оформление онлайн по двум документам: согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, выписка из интернет-банка клиента или карточка 51 счета из 1С. Комиссии банка отсутствуют. Полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) возможно только через интернет-банк. Дифференцированный график платежей. Первые полгода платежи не вносятся, но проценты будут начисляться. Сумма основного долга увеличивается на сумму начисленных процентов (капитализация процентов). Через 6 месяцев начинается погашение кредита. Платежи по кредиту уменьшаются с каждым месяцем. Штраф за просрочку платежа — 0,5% за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию об условиях кредитования, тарифах и требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону 8 800 333 25 50 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

**Кредит «Без бумаг | Контрактный». Кредит предоставляется на следующих условиях: цель кредита — на исполнение госконтракта по 44-ФЗ, срок кредита — до 18 месяцев, отсрочка погашения основного долга 6 месяцев с даты выдачи первого транша, процентная ставка — от 9,6% годовых. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора. Порядок погашения: погашение основного долга ежемесячно равными долями после окончания льготного периода. Допускается полное досрочное погашение через интернет-банк. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию о кредите, тарифах, требованиях к заемщикам и способах погашения можно узнать по телефону 8 800 333 25 50 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru в разделе «Малому бизнесу». Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.