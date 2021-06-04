В Череповце разберут торговый комплекс «Невский»

Один из старейших торговых комплексов, «Невский», разберут в Череповце. Два крайних павильона слева мешают строительству дороги к новому детскому саду в 103 микрорайоне.

— Ситуация с «Невским» вообще интересная. Левая его часть находится на муниципальной земле и договор аренды город продлевать не будет, а вот правая расположена на земельном участке, принадлежащим нескольким лицам, поэтому там дорогу проложить не могут, — сообщает Город Че.

Как ранее сообщал NewsVo, строительство детсада в 103 микрорайоне Череповца началось в феврале 2021 года. Победителем конкурса стала компания «Гражданремстрой» из города Киров. Фирма предложила самую низкую стоимость строительства: 244,9 млн рублей. Детский сад, рассчитанный на 220 мест, должен быть построен до конца этого года. Он расположится между школой №41 и жилым домом № 4 по улице Годовикова.