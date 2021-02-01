В Череповце заключили контракт на строительство детсада в 103 микрорайоне

Мэрия Череповца сообщила о подписании госконтракта на строительство нового детского сада в 103 микрорайоне. Победителем конкурса стала компания «Гражданремстрой» из города Киров. Фирма предложила самую низкую стоимость строительства: 244,9 млн рублей.

- По условиям контракта детский сад, рассчитанный на 220 мест, должен быть построен до конца этого года. Он расположится между школой №41 и жилым домом № 4 по улице Годовикова. Строим детский сад в рамках национального проекта «Демография», - написал мэр Вадим Германов на своей странице в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2020 года в Череповце стартовало строительство детсада на 420 мест в 105 микрорайоне. Госконтракт на 405 млн. рублей получило ООО «СтройГрупп», возвести здание фирма должна за год.