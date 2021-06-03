«Пятерочка» направила 300 продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям Вологды

Вологда вошла в перечень городов, в которых торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», поздравила многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручила им праздничные продуктовые наборы и другие подарки. Общий вес продовольственной помощи составил более 14,3 тонн.
Сеть подготовила 1500 праздничных наборов, куда вошли масло, крупы, чай, консервы, печенье, сладости, орехи и сухофрукты, общим весом более 5,8 т. Волонтёры фонда «Русь» адресно доставили по 300 таких наборов подопечным семьям в Вологде, Санкт-Петербурге, Казани, Петрозаводске, и Кемерово.
Кроме того, в Москве и Московской области «Пятёрочка» выделила более 8,5 тонн свежих фруктов — бананов и апельсинов, которые получили 742 семьи в регионе, где воспитывается 2230 детей.
В Ростовской области поддержку сети получили ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах. Соки, яблоки и бананы общим весом более 180 кг волонтёры доставили для 185 маленьких пациентов.
«Забота о сообществе — это не просто часть бренда, это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается — пожилым людям, ветеранам, малообеспеченным семьям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или героям нашего времени — медицинским работникам. Мы хотим, чтобы заботу, теплоту и внимание почувствовали ребята, для которых это будет особенно ценно. Это вклад и забота о будущем поколении, от которого будет зависеть наше общее завтра», — отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.