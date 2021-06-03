Владелец «Северстали» Алексей Мордашов назвал рост цен на металл «следствием глобальных процессов»

Владелец «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов прокомментировал слова вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство, повысив цены на российском внутреннем рынке.

По словам Мордашова, цены на сталь оказались «на беспрецедентно высоком уровне, близком к уровню начала 2008 года», благодаря росту мировой экономики после пандемии.

«Но они [цены] стали расти не потому, что это чья-то злая воля, и уже тем более — не нарушения со стороны российских металлургов. Рост цен является следствием глобальных трендов и процессов», — заявил Мордашов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в компании ожидают скорого "охлаждения" цен, однако, несмотря на это, их уровень останется "достаточно здоровым", и металлурги продолжат зарабатывать деньги, а их покупатели - реализовывать свои проекты. Слова Белоусова о "сверхприбыли" Мордашов прокомментировал, заявив, что российские металлурги увеличивают и налоговые выплаты. По итогам года разница, как уверен владелец "Северстали", достигнет 250 млрд рублей.