Акции «Северстали» резко подешевели после слов вице-премьера Белоусова о сверхдоходах металлургов

После заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о планах правительства вернуть 100 млрд рублей полученного металлургическими компаниями сверхдохода 31 мая в первые минуты торгов акции этих компаний упали.

— Котировки «Северстали» снизились на 6% и на 10:01 мск торговались на уровне 1652, ₽ бумаги НЛМК — на 1,7%, до 259 ₽ (10:03 мск), ММК — на 1,9%, до 61,82 ₽ за акцию (10:03 мск), - пишет РБК.

Белоусов в интервью РБК до этого заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке.

— Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб., — сказал Андрей Белоусов.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 апреля Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Магнитогорского металлургического комбината. Гигантов индустрии подозревают в том, что они установили и поддерживали монопольно высокие цены на металл.