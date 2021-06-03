В отношении регоператора «Аквалайн» введена процедура внешнего управления

На ООО «Аквалайн», являющегося региональным оператором по обращению с ТКО в Вологодской области, введена процедура внешнего управления. Соответствующее решение 3 июня принял Арбитражный суд Вологодской области.

Внешнее управление - это процедура в деле о банкротстве, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему.

Суд обязал управляющего в срок не позднее 13 сентября 2021 года представить в Арбитражный суд Вологодской области план внешнего управления ООО «Аквалайн».

Ранее NewsVo сообщал, что 6 октября 2020 года в отношении регионального оператора была введена процедура наблюдения. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подал иск в суд о признании фирмы банкротом, в связи с задолженностью в 19 млн рублей.

Фото из официальной группы "Аквалайна" в соцсети. Офис регоператора на улице Зосимовской в Вологде (сейчас закрыт).

«Расчетно-информационный центр», подавший заявление, был создан в мае 2018 года. В числе учредителей значился предприниматель Олег Аверин, президент ООО «Инвестстрой». 17 апреля этого года Аверин неожиданно вышел из состава учредителей организации. С именем «Инвестстроя» и Аверина связывают еще одного известного в Вологде предпринимателя — Вячеслава Кремлева (ранее он был соучередителем "Инвестстроя"). Вместе с Авериным Кремлев является учредителем нескольких предприятий, часть из которых также зарегистрирована по адресу, где зарегистрирован «Аквалайн» — Козленская, 119а. В период подготовки мусорной реформы Вячеслав Кремлев активно комментировал «мусорную тему», выступая от имени представителей «инвестора» регионального оператора. Правда, официально Кремлев, как и Аверин, к «Аквалайну» отношения не имеют. Но тот факт, что «Расчетно-кассовый центр», учредителем которой до последнего являлся господин Аверин, требует признать банкротом фирму, неофициально принадлежащую близкому партнеру по бизнесу, наводит на размышления.