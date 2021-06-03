19-летний житель Шексны получил восемь лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь

03.06.2021 [Происшествия]

В Шексне суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве отца.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Первомайской в ночь на 1 января 2021 года. Юноша и пострадавший были пьяны и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый не менее четырёх раз ударил отца ножницами. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Подсудимый вину признал, но утверждал, что убивать не хотел. С трех лет он воспитывался сначала в детском доме, а потом в спецшколе, поскольку родители были лишены родительских прав, отец отбывал наказание в местах лишения свободы. С отцом стал общаться после совершеннолетия, помогал ему по хозяйству, готовил еду, приносил продукты. Во время празднования Нового года отец безосновательного начал его обвинять в краже денег, на что он разозлился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: убийство, новый год, родственники, пьянка, приговор

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