Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца

04.01.2021 [Происшествия]

В Шексне суд вынес постановление о заключении под стражу 19-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве отца.

«По версии следствия, 1 января 2021 года около 00.20 в квартире на ул. Первомайской в п. Шексна подозреваемый выпивал со своим отцом. В ходе ссоры он нанес отцу не менее 4 ударов ножницами в область грудной клетки слева и правой лопатки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подозреваемый арестован до 1 марта 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Тэги: убийство, арест

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