1 июня в Бабаево открыли новое здание детской школы искусств. Ранее учреждение размещалось в приспособленных помещениях бывшей гостиницы 1974 года постройки. Старое здание не отвечало требованиям безопасности и не могло вместить всех желающих заниматься.

В новом здании переменной этажности разместятся изобразительное, музыкальное и хореографическое отделения, а также концертный зал на 200 мест. По нескольким направлениям здесь будут обучаться 450 воспитанников.

— В просторных светлых помещениях организуют занятия по изобразительному искусству, в музыкальном отделении — по классу баяна, скрики и фортепиано, а также в хоровом, хореографическом и вокальном отделениях. Новым направлением станет гончарное дело, полноценно смогут реализовываться все программы подготовки, — сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство школы искусств было начато в 2019 году, работы выполняло ООО «Термоизолстрой». Сумма госконтракта (по его условиям, все работы должны были быть выполнены до 12 мая 2021 года) составила 143 млн рублей, а общий объем вложений, как сообщает пресс-служба, - более 180 млн рублей.