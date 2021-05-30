В Соколе женщина нашла в магазине чужой телефон и забрала его себе

30.05.2021 [Происшествия]

В Соколе полицейские раскрыли кражу сотового телефона.

Потерпевшая рассказала, что кто-то украл гаджет из магазина, в котором она работает. Она оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 59-летняя жительница Усть-Кубинского района. Её задержали.

«Со слов злоумышленницы, во время покупок она увидела мобильник, который лежал в корзине. Подумав, что его кто-то забыл, она присвоила гаджет себе. Приехав домой, подозреваемая подарила сотовый телефон своей дочери. В настоящее время мобильник изъят и будет возвращен законной владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: телефон, кража, магазин, уголовное дело

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