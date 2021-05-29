42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

29.05.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции, 42 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 29 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 023 пациентам. Большая часть из них  —42 907 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 092 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде решили изменить работу пунктов вакцинации в общественных местах. Три из ранее открытых в ТЦ пунктов прекратят свою работу. 

Тэги: коронавирус

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