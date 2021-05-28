В Вологде откроют два новых пункта вакцинации от коронавируса и закроют три

В Вологде решили изменить работу пунктов вакцинации в общественных местах. Три из ранее открытых в ТЦ пунктов прекратят свою работу.

— По инициативе руководителя вологодской медицинской ассоциации Юрия Сапожникова и для удобства вологжан принято решение об изменении местоположения части пунктов вакцинации, которые мы временно открыли. Будут открыты новые пункты вакцинации — в гипермаркете «Макси» на улице Дальней и в «Севергазбанке», который находится в центре, адрес — улица Благовещенская, дом 3, — рассказал Олег Кувшинников.

В ТЦ «Мармелад» пункт вакцинации продолжит свою работу, а вот пункты в ТЦ «Рио», «Апельсин» и ЦУМе прекратят свою работу в связи с низкой загрузкой.