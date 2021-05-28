30 мая в Вологде ограничат движение транспорта из-за спортивного марафона

С 8 до 12 часов 30 мая на некоторых улицах Вологды будет ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».



- по улице Сергея Орлова - на участке от улицы Мира до улицы Лермонтова;

- по улице Лермонтова - на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Предтеченской;

- по Пречистенской набережной - на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской;

- по улице Зосимовской - на участке от Пречистенской набережной до улицы Ленина;

по улице Ленина - на участке от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова;

- по улице Галкинской - на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

- по площади Возрождения;

- по улице Мира - на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова;

- по улице Козленской - на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской;

- по улице Марии Ульяновой - на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

- по улице Пушкинской - на участке от улицы Герцена до улицы Ленина;

- по Советскому проспекту - на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской.





На этих же участках также будет запрещена стоянка автотранспортных средств с 04.00 до 12.00 30 мая.



Маршруты общественного транспорта, пролегающие в этом районе, на период проведения полумарафона тоже будут изменены.

- Маршрут № 1:

при движении в мкр Лоста: ул. Мира – ул. Герцена – ул. Предтеченская – Советский пр.,

при движении в сторону ул. Щетинина: Советский пр. – ул. Предтеченская – Чехова – Мира.

- Маршрут № 19: ул. Октябрьская – ул. Герцена – ул. Предтеченская (в обоих направлениях).

- Маршрут № 28: по ул. Чернышевского – Торговой площади – проспекту Победы – ул. Мальцева – ул. Октябрьской – ул. Мира (по направлению из Прилук),

по направлению из Лосты: ул. Мира – ул. Предтеченская – ул. Герцена – ул. Октябрьская – ул. Мальцева – проспект Победы – Торговая площадь – ул. Чернышевского.

- Маршрут № 36: по ул. Герцена - ул. Октябрьская – ул. Мальцева – пр. Победы – Торгова пл. – ул. Чернышевского (в обоих направлениях).

- Троллейбусный маршрут № 4 начнёт движение с 12:00.