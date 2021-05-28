Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 30 июня

28 мая на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области было принято решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. Все действующие ограничения сохраняются.

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников. По его словам, уровень летальности среди заболевших коронавирусом в регионе - 2,37%, коэффициент распространения COVID-19 - 1,05 (для снятия ограничений необходимо, чтобы он равнялся 0,5).

Как сообщал NewsVo, режим повышенной готовности в Вологодской области был введен с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 мая прошлого года в регионе также действует масочный режим в общественных местах.