В Белозерске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в колодце

В Белозерске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 30-летнего местного жителя.

Как newsVO сообщал ранее, тело погибшего с признаками насильственной смерти нашли в колодце на перекрёстке улиц Новой и Луначарского вечером 26 мая. Подозреваемым оказался 31-летний знакомый потерпевшего. Их связывали конфликтные отношения из-за кражи, которую погибший совершил в 2019 году и отбыл за неё наказание.

«Задержанный следователем СК России по подозрению в причастности к убийству житель Белозерска написал явку с повинной, признавшись, что от погибшего в его адрес пару лет назад поступали угрозы и 4 мая 2021 года мужчина пришел к нему с ножом выяснять отношения. Со слов подозреваемого, клинок он у него выбил, после чего схватил топор и нанес удары им в область головы потерпевшего. Приняв решение скрыть факт совершения преступления, он сбросил тело погибшего в колодец в нескольких десятках метрах от дома, а затем избавился от окровавленной одежды своей и убитого, а также выбросил орудие преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области