«Это историческая зона, земляные работы вести нельзя»: мэр Вологды об обрушении берега у Соборной горки

Утром 28 мая мэр Вологды прогулялся по областной столице и параллельно провел совещание по состоянию города. Об этом Сергей Воропанов сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, вместе с другими чиновниками Воропанов прошел пешком от памятника 800-летия до Красного моста.

— Много вопросов по поводу осыпающегося берега у скамейки «Посидим поокаем». Это историческая зона, земляные работы вести нельзя, поэтому ищем техническое решение для укрепления берега, — пишет мэр.

В ходе прогулки сити-менеджер также обратил внимание и на другие недостатки: неубранный мусор, куча веток, разрушающееся основание памятника, разбитая плитка, исписанные трансформаторные будки.

Ранее NewsVo сообщал, что на набережной реки Вологды у Соборной горки частично обвалился берег. У кованой скамьи «Посидим поокаем» грунт съехал вниз вместе с брусчаткой. Там поставили забор.