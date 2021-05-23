В Вологде обвалился берег у Соборной горки

На набережной реки Вологды у Соборной горки частично обвалился берег. У кованой скамьи «Посидим поокаем» грунт съехал вниз вместе с брусчаткой, пишет vologda.kp.ru.

Фото с сайта vologda.kp.ru

О движениях грунта на берегу реки в самом центре города вологжане начали сообщать в паблик «Вологда в порядке» еще неделю назад. В городской администрации заявили, что ищут финансирование.

— В настоящее время решается вопрос о финансировании работ по укреплению берега. После этого сразу будет восстановлена тротуарная плитка, — говорится в официальном ответе администрации города.

А пока берег реки оградили забором.