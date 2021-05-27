Жителя Вожегодского района осудили за избиение собутыльника деревянной толкушкой и поленом

В Вожегодском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Пожарище 13 марта 2021 года. Мужчина приревновал сожительницу к 51-летнему потерпевшему и избил его деревянной толкушкой для квашения капусты, ножкой от кровати и поленом.

«По словам подсудимого, тем утром он, его сожительница и Б. выпивали. В какой-то момент его сожительница села на кровать к Б. и обняла его за плечи. Из-за ревности и злости он сначала стал ругаться с потерпевшим, а затем ударил его кулаком по лицу. После случившегося он лег спать, полагая, что Б. сможет встать и уйти домой. Когда же через некоторое время проснулся, то обнаружил, что медицинские работники выносят потерпевшего из дома на носилках», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.