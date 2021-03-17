В Вожегодском районе пьяный мужчина из ревности избил собутыльника толкушкой и поленом

В Вожегодском районе суд арестовал 29-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника. Инцидент произошёл 13 марта в деревне Пожарище.

По данным пресс-службы областного УМВД РФ, во время застолья подозреваемый приревновал свою 38-летнюю сожительницу к 51-летнему потерпевшему и избил его деревянной толкушкой для квашения капусты и поленом. Женщина вызвала полицейских. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.