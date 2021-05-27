45 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 45 новых случая коронавирусной инфекции, 38 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 27 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 937 пациентам. Большая часть из них — 42 825 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 087 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодские студенты старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса в своих вузах.