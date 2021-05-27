В Вологодской области студенты смогут привиться от коронавируса в вузах

Вологодские студенты старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса в своих вузах. Мобильные прививочные бригады выезжают на предприятия и в организации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего, по данным чиновников, в регионе первым компонентом вакцины привиты 129 тысяч человек, а 84 тысяч жителей полностью завершили вакцинацию.

— Поставки препаратов в область продолжаются. На сегодняшний день прибыло 33 партии вакцины в объеме более 129 тысяч доз. После поступления препараты незамедлительно развозятся по поликлиникам и районным больницам. В регион также поступает вакцина, которую допустимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов, это позволяет охватить иммунизацией жителей отдаленных районов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Записаться на вакцинацию можно, записавшись на портале госуслуг, по телефонам поликлиник и по номеру 122. Для вологжан открыто 144 пункта вакцинации, в том числе 123 стационарных в медицинских организациях и 21 мобильный — 8 в торговых центрах Вологды и Череповца, а также 13 в мобильных ФАПах.