В Вологде 17-летнего подростка будут судить за покушение на сбыт наркотиков

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как newsVO сообщал ранее, по версии следствия, вечером 23 января 2021 года обвиняемый приехал в Вологодский район, где приобрёл 45,36 грамма наркотика. После юноша попытался разложить вещество в тайники-закладки в Вологде, но был задержан полицейскими.

«Кроме того, как выяснилось, в тот день подросток еще и привез с собой в областной центр наркотик общей массой не менее 1,33 грамма, который также изъяли», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.