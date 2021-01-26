В Вологде 17-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, вечером 23 января 2021 года подозреваемый приехал в Вологодский район, где приобрёл 45,36 грамма наркотика. После юноша попытался разложить вещество в тайники-закладки в Вологде, но был задержан полицейскими.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.