Жителя Смоленской области задержали по подозрению в кражах из банкоматов в Череповце

26.05.2021 [Происшествия]

Череповецкие полицейские задержали 25-летнего жителя Смоленской области, подозреваемого в кражах из банкоматов.

Как newsVO сообщал ранее, заявление о хищении подал представитель банка. Он рассказал, что неизвестный вызывал технический сбой устройств и похитил 10 950 рублей.

«В ходе работы по заявлению полицейские выяснили, что похититель использовал несколько банковских карт, на каждый пластик банкомат начислял по 3650 рублей. Полицейские выяснили, что такую сумму устройство перевело по ошибке неспроста. В результате сбоя, якобы вызванного неисправностью купюроприемника, программное обеспечение банкомата подсчитало сумму номиналов тех купюр, которые находились внутри, а именно, 2000,1000,500,100 и 50 рублей», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Задержанный рассказал, что узнал о схеме случайно. Он работал в Череповце вахтовым методом и нуждался в деньгах. Совершив три преступления с помощью чужих карт, он обучил троих своих знакомых и те совершили ещё девять аналогичных преступлений на общую сумму около 32 тысяч рублей.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Тэги: кража, банкоматы, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Евгений Шулепов внезапно заявил, что не будет участвовать в праймериз «Единой России»
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Череповце
Сотрудников вологодского медучреждения обязали зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»?
Прокуратура не смогла отменить третий оправдательный приговор вологодскому врачу Алексею Смирнову
Дачникам разъяснили, в каком случае их могут оштрафовать и даже посадить за семена петрушки
В Вологде обвалился берег у Соборной горки
Череповчанина, ранее арестованного за организацию митинга в поддержку Навального, подозревают в клевете на мэра
Регоператор «Аквалайн» пытается спастись от банкротства за счет бюджета?
Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды
В Бабушкинском районе двое полицейских сначала организовали незаконную рубку леса, а потом возбудили дело

Последние новости

В Череповце задержали водителя с поддельными правами

Он сказал, что его лишили прав в 2019 году, и он купил поддельное удостоверение в интернете

179
0

Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах

Они доставят спасателей в самые труднодоступные районы

217
0

Двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда»

Инцидент произошёл вечером 22 мая. Перед этим потерпевшие и подозреваемые вместе выпивали.

320
0

В Вологодской области увеличили объем грантовой поддержки организаций сферы культуры

Сумма предоставляемых в регионе грантов возрастет с 2,5 до 10 млн. рублей

181
0

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника

Ребенок рассказал правоохранителям, что «загулялся» допоздна, и ночь провел в одном из подъездов домов

1968
0

Контракт на газификацию частного сектора Прилук в Вологде выиграло ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга

Стоимость работ составила 33,8 млн рублей

370
0

Вологжанин украл коляску, чтобы сдать в металлолом краденый аккумулятор

Возбуждено уголовное дело

348
0

Бывшего начальника Вологодской таможни отпустили из СИЗО после трех лет заключения

Всё это время  следствие разбиралось, брал ли Сергей Слепухин взятку в размере 27 тысяч долларов, работая в Петербурге

610
0

44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

37 человек выздоровели, трое умерли

327
0

Житель Вологодского района незаконно распространил переписку бывшей жены в соцсети

За нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит до двух лет лишения свободы

417
0

Суд обязал предпринимателя Александра Желтова убрать дебаркадер с причала на Ягорбе в Череповце

Пришвартованный грузопассажирский дебаркадер не дает муниципалитету начать работы по демонтажу аварийного причала

459
0

15-летний сокольчанин, обвиняемый в грабеже, вымогал деньги у другого школьника

Угрожая насилием, он требовал у потерпевшего 1500 рублей

347
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержали водителя с поддельными правами
Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах
Двое мужчин пострадали в драке у гостиницы «Вологда»
В Вологодской области увеличили объем грантовой поддержки организаций сферы культуры
Жителя Смоленской области задержали по подозрению в кражах из банкоматов в Череповце
В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Контракт на газификацию частного сектора Прилук в Вологде выиграло ООО «Стройгазсервис» из Великого Устюга
 
25.05.2021 [Общество]

«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома

1511
0
26.05.2021 [БлогоVO]

«Хорошие дороги — отличное настроение». Баннер от «благодарных» жителей деревни Городище в Череповецком районе на «отличном» участке дороги

37
0
24.05.2021 [Обзор Прессы]

Пчеловод из Вологды на "Давай поженимся"

1355
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика