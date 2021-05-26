Жителя Смоленской области задержали по подозрению в кражах из банкоматов в Череповце

Череповецкие полицейские задержали 25-летнего жителя Смоленской области, подозреваемого в кражах из банкоматов.

Как newsVO сообщал ранее, заявление о хищении подал представитель банка. Он рассказал, что неизвестный вызывал технический сбой устройств и похитил 10 950 рублей.

«В ходе работы по заявлению полицейские выяснили, что похититель использовал несколько банковских карт, на каждый пластик банкомат начислял по 3650 рублей. Полицейские выяснили, что такую сумму устройство перевело по ошибке неспроста. В результате сбоя, якобы вызванного неисправностью купюроприемника, программное обеспечение банкомата подсчитало сумму номиналов тех купюр, которые находились внутри, а именно, 2000,1000,500,100 и 50 рублей», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Задержанный рассказал, что узнал о схеме случайно. Он работал в Череповце вахтовым методом и нуждался в деньгах. Совершив три преступления с помощью чужих карт, он обучил троих своих знакомых и те совершили ещё девять аналогичных преступлений на общую сумму около 32 тысяч рублей.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.