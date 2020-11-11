Трое череповчан похищали деньги из банкоматов, пользуясь сбоем в программе

11.11.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали трёх местных жителей, подозреваемых в краже денег из банкоматов. Общая сумма ущерба составила 21 900 рублей. Заявление о хищении подал представитель банка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сыщики задержали одного из подозреваемых – 30-летнего череповчанина. Он рассказал, что случайно узнал об уязвимости в программном обеспечении: после определённых манипуляций, устройство, считая, что произошёл сбой купюроприёмника, подсчитывало и выдавало сумму номиналов купюр, которые находились внутри, а именно 2000, 1000, 500, 100 и 50 рублей.

«Используя банковскую карту на свое имя, мужчина совершил одно хищение, а потом просил у своих знакомых карты и таким же способом похитил еще часть денежных средств. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по 6 эпизодам», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Двое знакомых мужчины – 34-летний и 28-летний череповчане - тоже воспользовались уязвимостью устройств. Старший украл из банкомата 3650 рублей, младший – 7300 рублей. Их также задержали.

Возбуждены уголовные дела. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: банкоматы, кража

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