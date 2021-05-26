В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника

Полицейские обнаружили восьмилетнего мальчика, который пропал накануне в Вологде. Около полудня правоохранители увидели ребенка на Окружном шоссе, он шел по направлению к ГПЗ-23.

- Уже в отделе полиции № 2 УМВД России по г. Вологде мальчик рассказал полицейским и папе, что загулялся по улицам города до позднего времени и ночь провел в одном из подъездов домов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что родители мальчика забили тревогу вечером 25 мая, когда сын-второклассник не вернулся домой из школы.