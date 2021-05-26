В Вологде ищут пропавшего второклассника

Утром 26 мая в соцсетях стала распространяться информация о пропавшем в Вологде школьнике Данииле Волкове. Вчера, 25 мая, он не вернулся домой из школы. При этом достоверно известно, что ребенок доехал до ТЦ "Рио" на автобусе, вышел из него, направился в сторону дома.

— В полицию поступила информация от родителей о том, что сын не вернулся из школы. В настоящее время личный состав органов внутренних дел ориентирован на поиски ребенка, — пояснили NewsVo в пресс-службе УМВД по городу Вологде.

По информации из соцсетей, мальчик учится в школе №22. На вид ему восемь лет, глаза и волосы темные. Был одет в серо-черную олимпийку, спортивные брюки, тканевые зеленые тапки, при себе имел черно-зеленый рюкзак, а также голубой мешок для обуви

Олимпийка серо-чёрная, спортивные брюки серые, тапки тканевые зелёные, при себе рюкзак черно-зелёный, мешок для обуви голубой.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Даниила, просят позвонить по телефонам 112, 76-30-14 или 02

UPD от 12.40 25 мая: ребенок найден, жив!